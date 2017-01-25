Пассажиру рейса Алматы — Астана понадобился валидол
Самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алматы в Астану, сел в Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пассажира рейса Самсона Безмятежного.
Самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алматы в Астану, сел в Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пассажира рейса Самсона Безмятежного.
По его словам, это произошло
«Мы летели из Алматы в Астану, за полчаса до посадки командир воздушного судна объявил экстренную посадку в Караганде
«Это была не экстренная посадка. Это был обычный уход на запасной аэродром