Пассажиру рейса Алматы — Астана понадобился валидол

По его словам, это произошло из-за плохих погодных условий. Командир корабля объявил, что нужна дозаправка. Одному из пассажиров стало плохо и ему потребовалось лекарство.

«Мы летели из Алматы в Астану, за полчаса до посадки командир воздушного судна объявил экстренную посадку в Караганде из-за плохих погодных условий и для дозаправки. Когда мы сели, пассажиру из бизнес-класса стало плохо. Экипаж искал валидол. Я пассажира не видел. (…) Не знаю, мужчина это или женщина. Полчаса постояли в аэропорту Караганды и вновь вылетели, и вот живой и здоровый я в Астане», — рассказал Безмятежный.