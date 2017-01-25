Прорыв трубы на Оптиков обещают локализовать ближе к ночи

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК», теплоснабжение ограничено в пяти нежилых зданиях. 22 жилых дома и два детских учреждения отапливаются по резервной схеме. По состоянию работ на 10 утра, энергетики занимаются откачкой тепловых камер. «Во время работ по устранению дефекта параметры теплоснабжения в зоне технологического нарушения могут быть понижены», — уточняют на предприятии.