Житель Калининграда попытался дать взятку приставу из-за долга жены
Житель Калининграда попытался дать взятку приставу
Житель Калининграда попытался дать взятку приставу
Судебный пристав своевременно уведомила свое руководство о предложенном ей денежном «вознаграждении».
«Муж должницы, 44-летний житель поселка Большое Исаково Гурьевского района, предложил судебному приставу снять временное ограничение на выезд за пределы РФ и незаконно окончить исполнительное производство в отношении его супруги, которая должна была оплатить госпошлину в размере 64 тысяч рублей в налоговую», — сообщили в УФССП.
Уголовное дело может быть возбуждено как в отношении мужа по статье «Посредничество во взяточничестве», так и в отношении его 43-летней супруги по статье «Дача взятки».
Напоминаем, что в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Калининградской области круглосуточно работает телефон доверия: