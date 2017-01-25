Житель Калининграда попытался дать взятку приставу из-за долга жены

Судебный пристав своевременно уведомила свое руководство о предложенном ей денежном «вознаграждении».

«Муж должницы, 44-летний житель поселка Большое Исаково Гурьевского района, предложил судебному приставу снять временное ограничение на выезд за пределы РФ и незаконно окончить исполнительное производство в отношении его супруги, которая должна была оплатить госпошлину в размере 64 тысяч рублей в налоговую», — сообщили в УФССП.

Уголовное дело может быть возбуждено как в отношении мужа по статье «Посредничество во взяточничестве», так и в отношении его 43-летней супруги по статье «Дача взятки».