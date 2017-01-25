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11:48 (мск), источник: АиФ Калининград

Житель Калининграда попытался дать взятку приставу из-за долга жены

Житель Калининграда попытался дать взятку приставу из-за долга жены. Мужчину задержали в момент передачи 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Источник: Аргументы и факты

Судебный пристав своевременно уведомила свое руководство о предложенном ей денежном «вознаграждении».

«Муж должницы, 44-летний житель поселка Большое Исаково Гурьевского района, предложил судебному приставу снять временное ограничение на выезд за пределы РФ и незаконно окончить исполнительное производство в отношении его супруги, которая должна была оплатить госпошлину в размере 64 тысяч рублей в налоговую», — сообщили в УФССП.

Уголовное дело может быть возбуждено как в отношении мужа по статье «Посредничество во взяточничестве», так и в отношении его 43-летней супруги по статье «Дача взятки».

Напоминаем, что в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Калининградской области круглосуточно работает телефон доверия: 8 (4012) 69−38−83.

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