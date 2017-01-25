Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Трамп рассказал об оставленной Обамой записке
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Как в России менялось наказание за домашнее насилиеКак менялась уголовная ответственность за насилие в семье в России с начала первой половины XIX века
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна открыла правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
9Крещенские купания
22«Облик перемен»
9NASA показало посадку зонда на Титан
11:06 (мск), источник: Publika.md

Найден вирус-вымогатель «Сатана» для хакеров-новичков

Неизвестные запустили сервис «Сатана» (Satan), позволяющий пользователям без какой-либо специальной подготовки запускать распространение вирусов-вымогателей, пишет lenta.ru.

Источник: Publika.md

По словам эксперта по безопасности, скрывающегося под ником Xylit0l, он обнаружил неизвестный до этого сервис «Сатана», работающий по модели Ransomware as a Service (RaaS, «вымогательство как услуга»).

С помощью него любой желающий может распространять вирусы-шифровальщики и вымогать деньги у других юзеров. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте, настроить собственную версию «Сатаны» и заняться его распространением, попутно отдавая 30 процентов от нелегального дохода администрации ресурса.

Спрятанный в Tor сервис имеет очень простое оформление и, судя по всему, ориентирован на пользователей, не обладающих глубокими познаниями. Вирус работает по стандартной схеме — шифрует файлы, находящиеся на ПК жертвы, меняет местами названия и конвертирует их в расширение .stn. После этого, попавший в ловушку пользователь получает сообщение с требованием выкупа.

Отмечается, что интерфейс «Сатаны» позволяет обозначить размер выкупа за расшифровку данных, написать сообщение жертве, выставить дедлайн, после которого размер выкупа будет увеличиваться с определенным коффициентом, заранее заданным мошенником.

Пользователям ресурса также предлагается перевод сообщений с требованием выкупа с английского на другие языки и возможность генерировать код так называемых дропперов (вредоносные макросы для Word или CHM-инсталляторов).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
В Литву прибыли первые военные международного батальона НАТО
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
В Панаме приостановлено расследование «панамских документов»
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Как купить электронный полис ОСАГО: инструкция Можно ли купить ОСАГО, не приходя в страховые компании? Что для этого нужно? И сколько это стоит?
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как сделать тесную квартиру комфортной?
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь