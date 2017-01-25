Найден вирус-вымогатель «Сатана» для хакеров-новичков

По словам эксперта по безопасности, скрывающегося под ником Xylit0l, он обнаружил неизвестный до этого сервис «Сатана», работающий по модели Ransomware as a Service (RaaS, «вымогательство как услуга»).

С помощью него любой желающий может распространять вирусы-шифровальщики и вымогать деньги у других юзеров. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте, настроить собственную версию «Сатаны» и заняться его распространением, попутно отдавая 30 процентов от нелегального дохода администрации ресурса.

Спрятанный в Tor сервис имеет очень простое оформление и, судя по всему, ориентирован на пользователей, не обладающих глубокими познаниями. Вирус работает по стандартной схеме — шифрует файлы, находящиеся на ПК жертвы, меняет местами названия и конвертирует их в расширение .stn. После этого, попавший в ловушку пользователь получает сообщение с требованием выкупа.

Отмечается, что интерфейс «Сатаны» позволяет обозначить размер выкупа за расшифровку данных, написать сообщение жертве, выставить дедлайн, после которого размер выкупа будет увеличиваться с определенным коффициентом, заранее заданным мошенником.

Пользователям ресурса также предлагается перевод сообщений с требованием выкупа с английского на другие языки и возможность генерировать код так называемых дропперов (вредоносные макросы для Word или CHM-инсталляторов).