Найден вирус-вымогатель «Сатана» для хакеров-новичков
Неизвестные запустили сервис «Сатана» (Satan), позволяющий пользователям без
Неизвестные запустили сервис «Сатана» (Satan), позволяющий пользователям без
По словам эксперта по безопасности, скрывающегося под ником Xylit0l, он обнаружил неизвестный до этого сервис «Сатана», работающий по модели Ransomware as a Service (RaaS, «вымогательство как услуга»).
С помощью него любой желающий может распространять
Спрятанный в Tor сервис имеет очень простое оформление и, судя по всему, ориентирован на пользователей, не обладающих глубокими познаниями. Вирус работает по стандартной схеме — шифрует файлы, находящиеся на ПК жертвы, меняет местами названия и конвертирует их в расширение .stn. После этого, попавший в ловушку пользователь получает сообщение с требованием выкупа.
Отмечается, что интерфейс «Сатаны» позволяет обозначить размер выкупа за расшифровку данных, написать сообщение жертве, выставить дедлайн, после которого размер выкупа будет увеличиваться с определенным коффициентом, заранее заданным мошенником.
Пользователям ресурса также предлагается перевод сообщений с требованием выкупа с английского на другие языки и возможность генерировать код так называемых дропперов (вредоносные макросы для Word или CHM-инсталляторов).