Жители Барды наказаны штрафом за незаконную охоту на лося

Когда работники охотничьего хозяйства узнали, что один лось уже убит, а один из браконьеров продолжает преследовать других животных, намереваясь продолжить охоту, была вызвана полиция. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа «по горячим следам» задержала одного из подозреваемых. Второму удалось скрыться во время преследования, его задержали позже.



В ходе осмотра лесного массива также была обнаружена разделанная туша убитого животного. Установлено, что злоумышленники не имели специального разрешения на добычу лося. Против них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ. Мужчины отрицали свою вину, но суд их доводы не убедили. В результате каждому из охотников назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Кроме этого с них взыскан причинённый ущерб от незаконной охоты.