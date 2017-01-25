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11:03 (мск), источник: Новости Перми

Жители Барды наказаны штрафом за незаконную охоту на лося

В феврале прошлого года представители охотничьего хозяйства при обследовании угодий по рации перехватили разговор двух браконьеров, которые обсуждали добычу лося. Теперь суд вынес приговор охотникам без лицензии.

Когда работники охотничьего хозяйства узнали, что один лось уже убит, а один из браконьеров продолжает преследовать других животных, намереваясь продолжить охоту, была вызвана полиция. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа «по горячим следам» задержала одного из подозреваемых. Второму удалось скрыться во время преследования, его задержали позже.

В ходе осмотра лесного массива также была обнаружена разделанная туша убитого животного. Установлено, что злоумышленники не имели специального разрешения на добычу лося. Против них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ. Мужчины отрицали свою вину, но суд их доводы не убедили. В результате каждому из охотников назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Кроме этого с них взыскан причинённый ущерб от незаконной охоты.

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