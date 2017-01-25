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11:08 (мск), источник: Югополис

Два сотрудника администрации Краснодара задержаны по подозрению в получении взятки

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника одного из отделов департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара и ведущего специалиста указанного отдела.

По версии следствия, летом 2016 года к ведущему специалисту указанного отдела администрации обратился индивидуальный предприниматель по вопросу предоставления ему разрешения на размещение нестационарного торгового объекта в Краснодаре. Чиновник заявил, что готов предоставить необходимые документы и дальнейшее покровительство за взятку в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Предприниматель согласился и перевел указанную сумму на банковскую карту муниципального служащего. В дальнейшем сотрудник администрации половину полученных денег передал своему начальнику, так и не выполнив взятые на себя обязательства.

В декабре 2016 года предприниматель вновь обратился к специалисту отдела по тому же вопросу, но последний снова потребовал передать ему 100 тысяч рублей. После передачи денег чиновник был задержан оперативными сотрудниками полиции.

В дальнейшем был задержан и его непосредственный руководитель, которому предназначалась половина от указанной суммы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал «Югополис», почти две трети опрошенных краснодарцев (64,2%) имеют личный коррупционный опыт и предпочитают решить свой вопрос при помощи взятки.

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