В Сочи 18-летний водитель погиб, врезавшись в BMW X5

По предварительным данным отдела пропаганды, 24 января около 20.00 в Сочи 18-летний молодой человек со стажем вождения менее года, управляя автомобилем ВАЗ-21053, при движении на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и врезался в BMW X5.

В результате происшествия водитель «жигулей» от полученных травм скончался в больнице. Обстоятельства аварии устанавливаются.