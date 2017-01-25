Иномарка врезалась в самосвал военных на окраине Хабаровска

В среду утром у мотострелковой войсковой части на окраине Индустриального района «Тойота Пассо» протаранила военный КамАЗ, сообщает портал «Губерния». Женщину, находившуюся за рулем легковой машины, доставили в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и перелом ключицы.

По словам военнослужащих, в самосвал которых врезался миниатюрный автомобиль, женщина ехала следом за ними по направлению к центру города. Шофер КамАЗа притормозил, чтобы дать еще одному самосвалу возможность выехать на дорогу с территории части. Похоже, что автолюбительница просто не успела сориентироваться и остановить машину. Итогом стал удар «Пассо» о задний отбойник грузовика.