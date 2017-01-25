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11:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Нижнем Тагиле пропала 17-летняя мать годовалой девочки

Дарья Зотикова.

В Нижнем Тагиле третью неделю разыскивают 17-летнюю Дарью Зотикову. 12 января 2017 года девушка ушла в аптеку и не вернулась. Дома ее ждет годовалая дочь, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Рост Дарьи — 160 сантиметров, волосы русые, глаза светлые. Была одета в светло-розовую куртку, синие джинсы, розовую шапку с помпоном.

Известно, что девушка родилась в городе Макарьев Костромской области, где воспитывалась сначала в приемной семье, потом в детдоме. В феврале 2016 года, когда молодая мать бросила клич о помощи в социальных сетях, ее приютила жительница Нижнего Тагила. Однако отношения в семье не сложились.

«Дарья состоит на учете ПДН на основании неоднократных самовольных уходов. Доверительных отношений в семье не наблюдается, девочка склонна ко лжи», — пояснили в полиции.

Стоит напомнить, что в начале января в Нижнем Тагиле пропала 28-летняя мать двоих детей Дарья Зембицкая. Спустя несколько дней в убийстве женщины сознался ее бывший муж Сергей Какшин. Мужчину арестовали, расследование уголовного дела продолжается.

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