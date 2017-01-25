СК раскрыл подробности дела экс-силовика, принесшего «в жертву» четверых бомжей: он оказался вменяем

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, обвиняемый — бывший сотрудник патрульно-постовой службы милиции Дагестана Арсен Байрамбеков.

По версии следствия, в период с 2002 по 2014 года Байрамбеков совершил шесть убийств. В 2002 и 2010 годах он за деньги расстрелял двух екатеринбургских предпринимателей. Заказчики по обоим указанным преступлениям известны и привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, в 2014 году, «будучи увлеченным изучением оккультных обрядов», Байрамбеков расправился еще с четырьмя жителями области. Как уточнили в ведомстве, предполагаемые жертвы — люди, не имеющие постоянного места жительства и злоупотребляющие спиртными напитками.

«При совершении данных преступлений Байрамбеков соблюдал каноны обряда жертвоприношения, а именно: убийство совершалось им в ночное время, в лесном массиве, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу и сопровождалось чтением молитв», — рассказали в СКР.

В настоящее время четвертым следственным управлением ГСУ СКР завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Байрамбекова. Он обвиняется по статьям «Убийство» и «Убийство двух и более лиц, незаконный оборот оружия».