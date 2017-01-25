СК раскрыл подробности дела экс-силовика, принесшего «в жертву» четверых бомжей: он оказался вменяем
Региональное управление СК раскрыло подробности дела
Региональное управление СК раскрыло подробности дела
Как сообщили Накануне.RU в
По версии следствия, в период с 2002 по 2014 года Байрамбеков совершил шесть убийств. В 2002 и 2010 годах он за деньги расстрелял двух екатеринбургских предпринимателей. Заказчики по обоим указанным преступлениям известны и привлечены к уголовной ответственности.
Кроме того, в 2014 году, «будучи увлеченным изучением оккультных обрядов», Байрамбеков расправился еще с четырьмя жителями области. Как уточнили в ведомстве, предполагаемые жертвы — люди, не имеющие постоянного места жительства и злоупотребляющие спиртными напитками.
«При совершении данных преступлений Байрамбеков соблюдал каноны обряда жертвоприношения, а именно: убийство совершалось им в ночное время, в лесном массиве, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу и сопровождалось чтением молитв», — рассказали в СКР.
В настоящее время четвертым следственным управлением ГСУ СКР завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Байрамбекова. Он обвиняется по статьям «Убийство» и «Убийство двух и более лиц, незаконный оборот оружия».
Как подчеркнули в ведомстве, в отношении Байрамбекова было проведено три
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения.
Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что мужчина признан невменяемым и ему уже вынесен приговор.
Как ранее сообщил Накануне.RU источник в правоохранительных органах, мужчина был неоязычником, а самим обращением в язычество хотел поправить свое финансовое положение.
По данным собеседника агентства, ритуальные убийства он совершал недалеко от Ганиной ямы. Свои «жертвоприношения» он начал с принесения в жертву алкогольных напитков и замороженных куриц.
По неподтвержденным данным, Байрамбеков также ездил в другие города региона, чтобы «обучать» своим сакральным знаниям.