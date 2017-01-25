Сбившего троих детей на тротуаре водителя судят в Новосибирске

Трагедия произошла минувшим летом на перекрестке улиц Фрунзе и Селезнева. Иномарка на большой скорости вылетела на тротуар, где в это время стояли трое школьников и мужчина. 10-летний мальчик скончался на месте. Остальные получили тяжёлые травмы.

Водитель пытался сбежать с места ДТП, однако его задержали очевидцы. По их словам, автомобилист был в состоянии наркотического опьянения.

От медосвидетельствования водитель отказался. Полицейские выяснили, что ранее он был судим за хранение наркотиков. А на момент ДТП был лишён прав за пьяную езду.

Дело возбудили по нескольким статьям, в том числе за «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения — повлекшее смерть человека». Наказание по этой статье — до 7 лет колонии. Сегодня потерпевшие попросили суд о строгом наказании.

Сергей Ветошкин, пострадавший в ДТП: «В результате этого ДТП я сделался инвалидом, потерял работу. Зрение, одно ухо не слышит, сломан нос, нога из осколков и фрагментов, самостоятельно передвигаться не могу».