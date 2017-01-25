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11:23 (мск), источник: dostup1.ru

Два водителя маршрутки скончались после ночи в «ГАЗели» в Магнитогорске

Трупы мужчин нашел сторож, пришедший утром на работу.

Два водителя маршрутки погибли в «ГАЗели», за рулем которой посменно ездили по Магнитогорску (Челябинская область), — мужчины 37 и 48 лет могли отравиться угарным газом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во вторник, 24 января, сторож гаража, которым пользуются водители микроавтобусов, обслуживающие городские маршруты, обнаружил, что помещение заперто изнутри. Зная, что на работе поздно вечером оставались двое напарников, водивших одну маршрутку, мужчина поднял тревогу. Когда вскрыли гараж, трупы двух мужчин нашли внутри одной из машин.

«Повреждений, свидетельствующих о криминальной смерти, на телах погибших не обнаружено. Однако кожа покойных покрыта яркими пятнами, что характерно при отравлении угарным газом. В помещении стоял соответствующий запах. Ключ оставался в замке зажигания, однако двигатель не работал, так как топливо израсходовалось», — рассказал замруководителя Ленинского межрайонного СО СУ СКР по Челябинской области Максим Котов.

Известно, что накануне происшествия погибшие употребляли спиртное. В настоящее время следователи ждут результатов судмедэкспертизы, которая назовет точную причину смерти мужчин. По данному факту начата доследственная проверка.

Ольга Плеханова.

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