В Казани разыскивают водителя автобуса, устроившего ДТП

Инцидент произошел 23 января в 20:25 на улице Гвардейской напротив дома № 14. Водитель автобуса, следуя со стороны улицы Патриса Лумумбы в направлении улицы Аделя Кутуя, при резком торможении допустил падение 73-летней пассажирки, после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП женщина получила ушиб грудной клетки.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефону: (843) 5−333−848.