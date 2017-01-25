В Казани разыскивают водителя автобуса, устроившего ДТП
(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя маршрутного автобуса, по вине которого пострадала пожилая женщина, сообщает
(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя маршрутного автобуса, по вине которого пострадала пожилая женщина, сообщает
Инцидент произошел 23 января в 20:25 на улице Гвардейской напротив дома № 14. Водитель автобуса, следуя со стороны улицы Патриса Лумумбы в направлении улицы Аделя Кутуя, при резком торможении допустил падение 73-летней пассажирки, после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП женщина получила ушиб грудной клетки.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефону: (843) 5−333−848.