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13:05 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани разыскивают водителя автобуса, устроившего ДТП

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя маршрутного автобуса, по вине которого пострадала пожилая женщина, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Источник: ИА Татар-информ

Инцидент произошел 23 января в 20:25 на улице Гвардейской напротив дома № 14. Водитель автобуса, следуя со стороны улицы Патриса Лумумбы в направлении улицы Аделя Кутуя, при резком торможении допустил падение 73-летней пассажирки, после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП женщина получила ушиб грудной клетки.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефону: (843) 5−333−848.

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