В Приангарье выявили два завода по изготовлению контрафактного алкоголя
30 тонн алкоголя с признаками подделки не попали на прилавки региона.
30 тонн алкоголя с признаками подделки не попали на прилавки региона.
В Иркутской области выявлены два небольших завода по изготовлению контрафактного алкоголя. Об этом сообщает
Подпольные предприятия по розливу суррогатной водки функционировали в подсобных помещениях в Иркутске и
Правоохранителям удалось предотвратить попадание в мелкооптовую и розничную сеть почти 30 тонн алкоголя с признаками подделки. Ее образцы сейчас направлены на исследование в экспертизу.
Полицейские совместно со спецназом Росгвардии задержали девять активных участников противоправного бизнеса по изготовлению алкоголя, в том числе предполагаемые организаторы. Возбуждено уголовное дело.
МВД принимает меры по установлению всех каналов поставки и реализации фальсификата.