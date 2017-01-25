В Приангарье выявили два завода по изготовлению контрафактного алкоголя

В Иркутской области выявлены два небольших завода по изготовлению контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Подпольные предприятия по розливу суррогатной водки функционировали в подсобных помещениях в Иркутске и Усолье-Сибирском. На мини-заводах найдены более полумиллиона пустых бутылок, сотни тысяч этикеток известных торговых марок, а также федеральных специальных марок с признаками подделки.

Правоохранителям удалось предотвратить попадание в мелкооптовую и розничную сеть почти 30 тонн алкоголя с признаками подделки. Ее образцы сейчас направлены на исследование в экспертизу.

Полицейские совместно со спецназом Росгвардии задержали девять активных участников противоправного бизнеса по изготовлению алкоголя, в том числе предполагаемые организаторы. Возбуждено уголовное дело.

МВД принимает меры по установлению всех каналов поставки и реализации фальсификата.