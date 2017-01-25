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11:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Минсоцзащиты: Из 49 насмерть замерзших в Хабаровском крае десять человек еще не опознаны

За телами не пришел никто из родственников, поэтому информацию о погибших сейчас устанавливают сотрудники сразу двух министерств.

Из почти 50 человек, которые насмерть замерзли в Хабаровском крае за последние три месяца, бомжами оказались только единицы. Остальные, по словам представителя регионального министерства соцзащиты, вели вполне обычную жизнь. Сейчас из общего числа погибших от переохлаждения в регионе невостребованными остались тела десяти — за ними не явился никто из родственников. Личности этих людей пытаются установить сотрудники Минсоцзащиты и Минздрава края, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что с ноября 2016 года в крае было зафиксировано 49 случаев смерти людей от переохлаждения. Следственные органы начали проверку по этому факту.

Как сообщил заместитель министра социальной защиты населения Хабаровского края Михаил Бурлака, лиц без определенного места жительства среди замерзших мало — в основном на морозе гибнут обычные люди, которые либо приняли слишком много спиртного, либо по каким-то другим причинам получили переохлаждение.

«К примеру, пошел человек на рыбалку: без паспорта, никого не известил. Сел, выпил и замерз. Его обнаружили, отправили без паспорта на судмедэкспертизу, на вскрытие. Потом за ним никто не пришел, так как он одинокий — его тело осталось невостребованным. Можно ли сказать, что это лица без определенного места жительства? Или, например, помните случай, когда голого человека выгнали из бани? Так тоже можно замерзнуть. Из 49 человек осталось всего 10 человек, которых пока никто не ищет. Все остальные нормальные люди, их опознали», — рассказал сотрудник министерства.

Из 49 погибших 18 замерзли в Хабаровске, 13 — в Комсомольске, а остальные 18 — на территории разных районов края. При этом собеседник отметил, что жертв могло быть и больше: только за январь сотрудниками социальных учреждений было спасено около 12 человек, которые заснули на холоде в состоянии опьянения.

Сейчас в крае есть порядка 400 мест, где социально незащищенные граждане могут получить теплые вещи, ночлег и горячее питание. В крупных городах работают автобусы милосердия, которые посещают места скопления бомжей.

«Наша задача — вернуть людей в социум. Около 30% можно вернуть, остальным нравятся такая жизнь. При этом, главное — чтобы не было жертв», — добавил Михаил Бурлака.

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