«Тойота» протаранила автобус в Академгородке, сообщают администраторы группы «ВКонтакте» мобильного приложения «Автоспас».

Авария произошла днем 25 января на перекрестке улиц Приморская и Часовая, рядом с микрорайоном «ОбьГЭС». Водитель Toyota Vista ехал по Советскому шоссе в сторону улицы Часовой, а водитель автобуса № 23 — по улице Приморская также в сторону Часовой. На перекрестке автобус при повороте налево не пропустил «Тойоту».

Удар пришелся в бензобак автобуса, который в результате был пробит. У «Тойоты» сильно повреждена передняя часть кузова.