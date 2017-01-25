«Тойота» протаранила автобус в Академгородке
Автобус № 23 попал в аварию на улице Приморской, сообщают администраторы группы «ВКонтакте» мобильного приложения «Автоспас».
Автобус № 23 попал в аварию на улице Приморской, сообщают администраторы группы «ВКонтакте» мобильного приложения «Автоспас».
«Тойота» протаранила автобус в Академгородке, сообщают администраторы группы «ВКонтакте» мобильного приложения «Автоспас».
Авария произошла днем 25 января на перекрестке улиц Приморская и Часовая, рядом с микрорайоном «ОбьГЭС». Водитель Toyota Vista ехал по Советскому шоссе в сторону улицы Часовой, а водитель автобуса № 23 — по улице Приморская также в сторону Часовой. На перекрестке автобус при повороте налево не пропустил «Тойоту».
Удар пришелся в бензобак автобуса, который в результате был пробит. У «Тойоты» сильно повреждена передняя часть кузова.
Водитель «Тойоты» ударился головой о лобовое стекло, но от медицинской помощи отказался.