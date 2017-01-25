Бывший милиционер обвиняется в Екатеринбурге в убийстве шести человек
Екатеринбург. 25 января.
Екатеринбург. 25 января.
По версии следствия, в период с 2002 по 2014 годы А. Байрамбеков совершил на территории Свердловской области шесть убийств.
Так, в 2002 и 2010 годах, как считает следствие, обвиняемый с использованием огнестрельного оружия за деньги убил двух екатеринбургских предпринимателей. Отмечается, что заказчики по обоим преступлениям также привлечены к уголовной ответственности.
Кроме того, по данным СКР, в 2014 году, будучи увлеченным изучением оккультных обрядов, А. Байрамбеков совершил в Свердловской области убийство четверых местных жителей, не имевших постоянного места жительства, злоупотреблявших спиртными напитками.
«При совершении данных преступлений Байрамбеков соблюдал каноны обряда жертвоприношения, а именно: убийство совершалось им в ночное время, в лесном массиве, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу и сопровождалось чтением молитв», — говорится в сообщении.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч.1 ст. 222 УК РФ (убийство двух и более лиц, незаконный оборот оружия).
Установлено, что до совершения преступлений А. Байрамбеков служил в
В отношении обвиняемого проведено три
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.