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11:52 (мск), источник: Интерфакс

Бывший милиционер обвиняется в Екатеринбурге в убийстве шести человек

Екатеринбург. 25 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы в Екатеринбурге завершили следственные действия по уголовному делу о серийных убийствах в отношении Арсена Байрамбекова, сообщается на сайте Следственного комитета РФ в среду.

По версии следствия, в период с 2002 по 2014 годы А. Байрамбеков совершил на территории Свердловской области шесть убийств.

Так, в 2002 и 2010 годах, как считает следствие, обвиняемый с использованием огнестрельного оружия за деньги убил двух екатеринбургских предпринимателей. Отмечается, что заказчики по обоим преступлениям также привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, по данным СКР, в 2014 году, будучи увлеченным изучением оккультных обрядов, А. Байрамбеков совершил в Свердловской области убийство четверых местных жителей, не имевших постоянного места жительства, злоупотреблявших спиртными напитками.

«При совершении данных преступлений Байрамбеков соблюдал каноны обряда жертвоприношения, а именно: убийство совершалось им в ночное время, в лесном массиве, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу и сопровождалось чтением молитв», — говорится в сообщении.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч.1 ст. 222 УК РФ (убийство двух и более лиц, незаконный оборот оружия).

Установлено, что до совершения преступлений А. Байрамбеков служил в патрульно-постовой службе милиции в Республике Дагестан в течение одного года.

В отношении обвиняемого проведено три психолого-психиатрические экспертизы, по результатам которых он признан вменяемым.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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