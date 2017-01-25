В Киеве пьяный водитель сбил сотрудницу полиции во время оформления ДТП

«Полицейские прибыли на ДТП, которое произошло на ул. Электротехнической между ZAZ Vida и DEO. Правоохранители начали оформление, выставив конусы и знаки. Сотрудница полиции и водитель ZAZ Vida находились на проезжей части. На большой скорости в них въехал Volkswagen Transporter и продолжил движение дальше», — передает espreso.tv.

Второй полицейский, который находился в патрульном авто, начал преследовать автомобиль. Через несколько километров ему удалось заблокировать водителя. По словам полицейского, он был с явными признаками алкогольного опьянения.

Женщину-водителя госпитализировали в критическом состоянии. У нее кома и травма позвоночника. Девушку-полицейского госпитализировали с ушибом коленей.