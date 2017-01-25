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11:33 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В Киеве пьяный водитель сбил сотрудницу полиции во время оформления ДТП

Водитель минивэна Volkswagen Transporter с признаками алкогольного опьянения наехал на женщину-водителя и девушку-полицейского, которая оформляла ДТП.

«Полицейские прибыли на ДТП, которое произошло на ул. Электротехнической между ZAZ Vida и DEO. Правоохранители начали оформление, выставив конусы и знаки. Сотрудница полиции и водитель ZAZ Vida находились на проезжей части. На большой скорости в них въехал Volkswagen Transporter и продолжил движение дальше», — передает espreso.tv.

Второй полицейский, который находился в патрульном авто, начал преследовать автомобиль. Через несколько километров ему удалось заблокировать водителя. По словам полицейского, он был с явными признаками алкогольного опьянения.

Женщину-водителя госпитализировали в критическом состоянии. У нее кома и травма позвоночника. Девушку-полицейского госпитализировали с ушибом коленей.

На месте работала следственно-оперативная группа. В это время водитель, виновник аварии, спал.

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