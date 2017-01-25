В Татарстане пресечена деятельность готовившей теракт на заводе группы

«Пресечена деятельность группы, целью которой было совершение терактов на территории Татарстана, главным объектом являлся Казанский авиационный завод. Также оперативники МВД Татарстана совместно с сотрудниками ФСБ нанесли очередной удар по террористической организации “Хизб ут-Тахрир” (деятельность запрещена в России) — возбуждено 13 уголовных дел в отношении ее участников. Среди них участница женской ячейки в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана, проживающих в Швеции и пропагандирующих радикальные действия среди русскоязычной аудитории интернета», — сказал Хохорин.

Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова — Филиал ПАО «Туполев». Он существует с 1927 года и сейчас производит авиацию гражданского, военного и специального назначения. В частности, самолеты Пе-2, Пе-8, Ту-16, Ту-160, Ил-62М и другие.