В Сочи осуждены мошенницы, представлявшиеся соцработниками

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Адлерского района Сочи, вынес приговор в отношении 26-летней и 38-летней Екатерины Оглы и Софьи Самойловой.

Эти женщины, вступив в сговор, осенью прошлого года под видом работников социальной защиты заходили в дома пожилых сочинцев и обманным путём получали от потерпевших деньги, меняя их на сувенирные купюры.

В результате их действий пострадало 4 человека, общий ущерб составил более 320 тысяч рублей.