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15:26 (мск), источник: Югополис

В Сочи осуждены мошенницы, представлявшиеся соцработниками

В Сочи вынесен приговор двум женщинам, выдававшим себя за работников социальной защиты.

Источник: Югополис

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Адлерского района Сочи, вынес приговор в отношении 26-летней и 38-летней Екатерины Оглы и Софьи Самойловой.

Эти женщины, вступив в сговор, осенью прошлого года под видом работников социальной защиты заходили в дома пожилых сочинцев и обманным путём получали от потерпевших деньги, меняя их на сувенирные купюры.

В результате их действий пострадало 4 человека, общий ущерб составил более 320 тысяч рублей.

Суд назначил Оглы 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Самойловой — 2 года лишения свободы в колонии-поселении. После отбытия основного вида наказание им будет назначено ограничение свободы сроком на 1 год.

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