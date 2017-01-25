В Сочи осуждены мошенницы, представлявшиеся соцработниками
В Сочи вынесен приговор двум женщинам, выдававшим себя за работников социальной защиты.
В Сочи вынесен приговор двум женщинам, выдававшим себя за работников социальной защиты.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Адлерского района Сочи, вынес приговор в отношении 26-летней и 38-летней Екатерины Оглы и Софьи Самойловой.
Эти женщины, вступив в сговор, осенью прошлого года под видом работников социальной защиты заходили в дома пожилых сочинцев и обманным путём получали от потерпевших деньги, меняя их на сувенирные купюры.
В результате их действий пострадало 4 человека, общий ущерб составил более 320 тысяч рублей.
Суд назначил Оглы 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Самойловой — 2 года лишения свободы в