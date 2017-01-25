Сотрудника ДПС Гвардейска подозревают во взятке от пьяного водителя

Инцидент произошел в марте прошлого года. Сотрудник ДПС, находясь на патрулировании совместно с коллегой (личность его устанавливается) на дороге в поселке Талпаки остановил автомобиль. Оказалось, что водитель был нетрезв. Чтобы избежать лишения прав и штрафа, он предложил сотруднику полиции денежное вознаграждение. Тот не отказался и принял от нарушителя 40 тысяч рублей.

«Уголовное дело возбудили за получение должностным лицом по предварительному сговору группой лиц взятки в значительном размере. Санкция данной нормы УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа в размере от 2 до 4 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что, изучив материалы, послужившие основанием к возбуждению уголовного дела, прокурор района признал принятое процессуальное решение законным и обоснованным.