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15:22 (мск), источник: АиФ Калининград

Сотрудника ДПС Гвардейска подозревают во взятке от пьяного водителя

За взятку от пьяного водителя в Гвардейске возбудили уголовное дело против сотрудника ДПС, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Источник: Аргументы и факты

Инцидент произошел в марте прошлого года. Сотрудник ДПС, находясь на патрулировании совместно с коллегой (личность его устанавливается) на дороге в поселке Талпаки остановил автомобиль. Оказалось, что водитель был нетрезв. Чтобы избежать лишения прав и штрафа, он предложил сотруднику полиции денежное вознаграждение. Тот не отказался и принял от нарушителя 40 тысяч рублей.

«Уголовное дело возбудили за получение должностным лицом по предварительному сговору группой лиц взятки в значительном размере. Санкция данной нормы УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа в размере от 2 до 4 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что, изучив материалы, послужившие основанием к возбуждению уголовного дела, прокурор района признал принятое процессуальное решение законным и обоснованным.

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