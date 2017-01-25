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11:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Виновный в гибели депутата гордумы Кстова Нижегородской области и его супруги приговорен к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы

Исковые требования потерпевших, с учетом их уточнений в судебном заседании, удовлетворены частично.

16 октября 2016 года житель Саратовской области, управляя технически исправным грузовым тягачом марки DAF, двигался по участку 469 км автодороги Москва-Уфа. В районе с. Работки Кстовского района Нижегородской области водитель допустил занос полуприцепа влево и выезд автомобиля в составе с полуприцепом на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем HONDA CR-V, которым управлял депутат Думы Кстова Владимир Соломка. Водитель легкового автомобиля и его супруга скончались на месте происшествия.

Кстовский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года десять месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Исковые требования потерпевших, с учетом их уточнений в судебном заседании, удовлетворены частично. С работодателя подсудимого в пользу сына и дочери погибших взыскана компенсация морального вреда в сумме по 1 млн. рублей, в пользу законного представителя малолетней потерпевшей — в сумме 800 тыс. рублей. В остальной части исков о возмещении морального вреда отказано. Кроме того, с работодателя в пользу двоих потерпевших взысканы процессуальные издержки в виде потраченных расходов на представителя в размере по 7, 5 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщалось ранее, родственники погибшего в ДТП в октябре 2016 года депутата гордумы Кстова Нижегородской области Владимира Соломки требуют взыскать с виновника автоаварии 9 млн. рублей.

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