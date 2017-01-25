В семилукском микрорайоне пропало водоснабжение
Воду в дома жителей «Березки» обещают вернуть к полудню 25 января.
Воду в дома жителей «Березки» обещают вернуть к полудню 25 января.
Водоснабжение в микрорайоне «Березки» пропало вечером вторника, 24 января. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили местные жители в среду, 25 января. Во время прокладки нового водопровода в микрорайон «Южный» рабочие случайно разрушили действующий водопровод.
По словам представителя
— Сейчас через «Березки» тянут водопровод, который в будущем запитает водой микрорайон «Южный». Во время земляных работ техника
Начальник отдела ЖКХ и градостроительства администрации Семилук Руслан Мухин подтвердил факт аварии и пообещал, что вода появится до полудня среды, 25 января. Комментировать возможную вину