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11:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В семилукском микрорайоне пропало водоснабжение

Воду в дома жителей «Березки» обещают вернуть к полудню 25 января.

Водоснабжение в микрорайоне «Березки» пропало вечером вторника, 24 января. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили местные жители в среду, 25 января. Во время прокладки нового водопровода в микрорайон «Южный» рабочие случайно разрушили действующий водопровод.

По словам представителя компании-поставщика питьевой воды ООО «Развитие» Алексея Евсеева, виной всему — техногенная авария при прокладке нового водопровода.

— Сейчас через «Березки» тянут водопровод, который в будущем запитает водой микрорайон «Южный». Во время земляных работ техника компании-подрядчика повредила действующий водопровод из-за чего пришлось временно приостановить подачу воды в «Березки». Ликвидацией аварии занимается подрядчик, мы им оказываем всю необходимую помощь, — объяснил Евсеев.

Начальник отдела ЖКХ и градостроительства администрации Семилук Руслан Мухин подтвердил факт аварии и пообещал, что вода появится до полудня среды, 25 января. Комментировать возможную вину компании-подрядчика в мэрии не стали.

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