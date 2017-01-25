В семилукском микрорайоне пропало водоснабжение

Водоснабжение в микрорайоне «Березки» пропало вечером вторника, 24 января. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили местные жители в среду, 25 января. Во время прокладки нового водопровода в микрорайон «Южный» рабочие случайно разрушили действующий водопровод.

По словам представителя компании-поставщика питьевой воды ООО «Развитие» Алексея Евсеева, виной всему — техногенная авария при прокладке нового водопровода.

— Сейчас через «Березки» тянут водопровод, который в будущем запитает водой микрорайон «Южный». Во время земляных работ техника компании-подрядчика повредила действующий водопровод из-за чего пришлось временно приостановить подачу воды в «Березки». Ликвидацией аварии занимается подрядчик, мы им оказываем всю необходимую помощь, — объяснил Евсеев.