В Тольятти задержан торговец контрафактными автозапчастями
Различным компаниям был причинен ущерб на сумму более 4,5 млн рублей.
Различным компаниям был причинен ущерб на сумму более 4,5 млн рублей.
В Тольятти сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте выявлен факт незаконного предпринимательства.
Не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя мужчина, осуществлял торговлю автозапчастями, являющимися контрафактной продукцией. В результате его противоправной деятельности различным компаниям был причинен ущерб на сумму более четырех с половиной миллионов рублей.
В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное предпринимательство». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, является арест на срок до шести месяцев. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде, сообщает ТЛТГород.