В Тольятти задержан торговец контрафактными автозапчастями

В Тольятти сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте выявлен факт незаконного предпринимательства.

Не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя мужчина, осуществлял торговлю автозапчастями, являющимися контрафактной продукцией. В результате его противоправной деятельности различным компаниям был причинен ущерб на сумму более четырех с половиной миллионов рублей.

В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное предпринимательство». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, является арест на срок до шести месяцев. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде, сообщает ТЛТГород.