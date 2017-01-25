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14:07 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти задержан торговец контрафактными автозапчастями

Различным компаниям был причинен ущерб на сумму более 4,5 млн рублей.

В Тольятти сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте выявлен факт незаконного предпринимательства.

Не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя мужчина, осуществлял торговлю автозапчастями, являющимися контрафактной продукцией. В результате его противоправной деятельности различным компаниям был причинен ущерб на сумму более четырех с половиной миллионов рублей.
В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное предпринимательство». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, является арест на срок до шести месяцев. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде, сообщает ТЛТГород.

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