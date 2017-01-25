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13:26 (мск), источник: ТАСС

Экс-полицейский предстанет перед судом за ритуальные убийства на Урале

Служивший ранее в милиции Дагестана Арсен Байрамбеков совершил на территории Свердловской области убийство четверых местных жителей, соблюдая при этом каноны обряда жертвоприношения.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Бывший полицейский из Дагестана Арсен Байрамбеков предстанет перед судом по обвинению в совершении шести убийств в Свердловской области, в том числе ритуальных. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Четвертым следственным управлением ГСУ СК РФ завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Арсена Байрамбекова. Он обвиняется в совершении преступлений по ст. “Убийство” и “Незаконный оборот оружия”. По версии следствия, в период с 2002 года по 2014 год Байрамбеков совершил на территории Свердловской области шесть убийств», — сказали в пресс-службе.

По данным следствия, в 2014 году, будучи увлеченным изучением оккультных обрядов, Байрамбеков совершил на территории Свердловской области убийство четверых человек, не имеющих постоянного места жительства. «При совершении данных преступлений Байрамбеков соблюдал каноны обряда жертвоприношения, а именно: убийство совершалось им в ночное время, в лесном массиве, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу и сопровождалось чтением молит», — добавили там.

Также Байрамбеков совершил два заказных убийства в 2002 и 2010 годах. «В ходе изучения данных о личности Байрамбекова установлено, что до совершения преступлений он служил в патрульно-постовой службе милиции в Республике Дагестан в течение 1 года. В отношении Байрамбекова проведено три психолого-психиатрические экспертизы, по результатам которых он признан вменяемым», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения.

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