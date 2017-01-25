Суд выпустил на свободу бывшего замглавы МУГИСО

Суд Ленинского района Екатеринбурга отказался продлевать домашний арест бывшему замглавы МУГИСО Константину Никанорову, сообщает «Уралинформбюро».

Замминистра был посажен под замок в апреле 2016 года вместе с другими фигурантами «дела МУГИСО» о коррупции. По версии следствия, руководство санкционировало выкуп по завышенной цене здания на Репина, 5с в рамках подготовки Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу. Разницу чиновники потом поделили с коммерсантами.