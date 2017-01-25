Суд выпустил на свободу бывшего замглавы МУГИСО
Константина Никанорова.
Константина Никанорова.
Суд Ленинского района Екатеринбурга отказался продлевать домашний арест бывшему замглавы МУГИСО Константину Никанорову, сообщает «Уралинформбюро».
Замминистра был посажен под замок в апреле 2016 года вместе с другими фигурантами «дела МУГИСО» о коррупции. По версии следствия, руководство санкционировало выкуп по завышенной цене здания на Репина, 5с в рамках подготовки Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу. Разницу чиновники потом поделили с коммерсантами.
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