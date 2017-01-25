В Ейске женщина выпала из окна во время курения

Местную жительницу на козырьке дома на улице Калинина увидел сосед, который ночью вышел на балкон покурить. Женщина была еще жива. Умерла она в больнице утром, пишут «Приазовские степи».

Погибшая жила с гражданским мужем и ребенком. Вечером она сказала, что еще посмотрит телевизор, остальные легли спать. Позже следователям мужчина рассказал, что жена любила покурить на подоконнике открытого окна. Следствие рассматривает все версии случившегося, основная — несчастный случай. Проводится проверка.