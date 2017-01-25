В Ейске женщина выпала из окна во время курения
В Ейске начали проверку после гибели женщины, которая выпала из окна.
В Ейске начали проверку после гибели женщины, которая выпала из окна.
Местную жительницу на козырьке дома на улице Калинина увидел сосед, который ночью вышел на балкон покурить. Женщина была еще жива. Умерла она в больнице утром, пишут «Приазовские степи».
Погибшая жила с гражданским мужем и ребенком. Вечером она сказала, что еще посмотрит телевизор, остальные легли спать. Позже следователям мужчина рассказал, что жена любила покурить на подоконнике открытого окна. Следствие рассматривает все версии случившегося, основная — несчастный случай. Проводится проверка.