Коммунальщики ликвидировали открытое горение на свалке под Екатеринбургом
На горящий полигон недалеко от поселка Красный были перенаправлены грузовики со снегом, который убирают с улиц Верхней Пышмы.
На горящий полигон недалеко от поселка Красный были перенаправлены грузовики со снегом, который убирают с улиц Верхней Пышмы.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Коммунальщики ликвидировали открытое горение на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) под Екатеринбургом,
«К пожарным подключились коммунальщики. На горящий полигон были перенаправлены грузовики со снегом, который убирают с улиц Верхней Пышмы. Всего на свалку вывезли более 2 тыс. кубометров снега. Удалось потушить открытый огонь, однако свалка продолжает тлеть внутри, и мы не можем сказать, что пожар полностью потушен», — сказали в
Как ранее сообщал ТАСС, следователи СУ СК РФ по Свердловской области начали доследственную проверку по факту возможного загрязнения окружающей среды. По данным СУ СК, на полигоне ТБО, расположенном у поселка Красный городского округа Верхняя Пышма, продолжительное время происходит возгорание отходов, в результате чего дым распространяется на территорию населенного пункта. Это, по предварительным данным, приводит к загрязнению воздуха и нарушает право граждан на благоприятную среду обитания, отметили в управлении.
Свердловская прокуратура проводит проверку соблюдения природоохранного законодательства в деятельности ООО «Благо-С», эксплуатирующей полигон ТБО в районе поселка Красный, где выявлены многочисленные нарушения