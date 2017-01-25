Гибелью пермячки, которой не помогли в автобусе, заинтересовался СКР

Следственный комитет начал проверку по факту гибели пермячки после поездки в общественном транспорте. Теперь в обстоятельствах произошедшего разберутся следователи.

Напомним, к Уполномоченному по правам человека обратился житель Перми. Он рассказал, что его супруга погибла, не получив оперативной помощи. По его словам, женщину три часа возили на автобусе, когда она находилась при смерти. Кондуктор и водитель не вызвали врачей, подумав, что пассажирка пьяна.

Лишь охранник автопарка, куда прибыл автобус, проявил бдительность. Однако прибывшие медики уже не смогли спасти женщину.