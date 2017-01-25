Прокуратура заинтересовалась информацией об издевательствах над воспитанницей школы-интерната в Екатеринбурге
Екатеринбург. 25 января.
Екатеринбург. 25 января.
«Будет устанавливаться, действительно ли ребенок занимался уборкой территории
Кроме того, как отмечает
Прокуратура также опросит законных представителей воспитанников школы и руководство учреждения.
Старший помощник прокурора региона по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова уточнила агентству «Интерфакс-Урал», что речь идет о коррекционной
По ее словам, в прокуратуру обратилась мать воспитанницы и сообщила о том, что девочку заставляли в ночное время убирать снег со двора школы, а также применяли меры дисциплинарного характера — на ночь закрывали в туалете.