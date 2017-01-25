Прокуратура заинтересовалась информацией об издевательствах над воспитанницей школы-интерната в Екатеринбурге

«Будет устанавливаться, действительно ли ребенок занимался уборкой территории школы-интерната от снега в ночное время, а также применялись ли к нему меры дисциплинарного характера», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает пресс-служба, будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и своевременности оказания медпомощи детям.

Прокуратура также опросит законных представителей воспитанников школы и руководство учреждения.

Старший помощник прокурора региона по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова уточнила агентству «Интерфакс-Урал», что речь идет о коррекционной школе-интернате, где дети учатся и живут.

По ее словам, в прокуратуру обратилась мать воспитанницы и сообщила о том, что девочку заставляли в ночное время убирать снег со двора школы, а также применяли меры дисциплинарного характера — на ночь закрывали в туалете.