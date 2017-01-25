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12:48 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области двое пострадало при столкновении иномарки с «КамАЗом»

В больнице оказались водитель и пассажирка «Ниссана», который выехал на встречную полосу на окраине Называевска.

Накануне, 24 января, на улице 1-й Рабочей на окраине Называевска столкнулись два автомобиля. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ГИБДД в 14:50.

Как сообщает УМВД по Омской области, ДТП спровоцировал 36-летний водитель автомобиля «Ниссан Цефиро». Автомобилист не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где его иномарка столкнулась с грузовиком «КамАЗ» под управлением 62-летнего мужчины.

Медицинская помощь понадобилась водителю «Ниссана» и его 27-летней пассажирке. Их доставили в больницу. Очевидцы в паблике «Откровенности Называевска» пишут, что люди получили незначительные травмы.

Госавтоинспекторы продолжают устанавливать обстоятельства аварии.

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