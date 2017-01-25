В Омской области двое пострадало при столкновении иномарки с «КамАЗом»
В больнице оказались водитель и пассажирка «Ниссана», который выехал на встречную полосу на окраине Называевска.
В больнице оказались водитель и пассажирка «Ниссана», который выехал на встречную полосу на окраине Называевска.
Накануне, 24 января, на улице 1-й Рабочей на окраине Называевска столкнулись два автомобиля. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ГИБДД в 14:50.
Как сообщает УМВД по Омской области, ДТП спровоцировал 36-летний водитель автомобиля «Ниссан Цефиро». Автомобилист не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где его иномарка столкнулась с грузовиком «КамАЗ» под управлением 62-летнего мужчины.
Медицинская помощь понадобилась водителю «Ниссана» и его 27-летней пассажирке. Их доставили в больницу. Очевидцы в паблике «Откровенности Называевска» пишут, что люди получили незначительные травмы.
Госавтоинспекторы продолжают устанавливать обстоятельства аварии.