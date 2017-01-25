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15:37 (мск), источник: АиФ Волгоград

Содержание сероводорода, аммиака и метана превышено в воздухе в Волжском

Специалисты выяснили, что содержание сероводорода, аммиака и метана превышено в воздухе на территории города Волжского, что представляет опасность для местных жителей.

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, суд удовлетворил требование надзорного органа об обязании МУП «Водоканал» Волжского провести повторную инвентаризацию выбросов вредных веществ и их источников, а также получить разрешение на осуществление выбросов.

«В прошлом году участились случаи обращения местных жителей на наличие фекального удушливого запаха на территории города, что послужило основанием для проведения проверок всех крупных предприятий Волжского, которые могли стать источниками загрязнения», — добавил Руслан Гасанов.

Проверка МУП «Водоканал» показала, что предприятие при проведении инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и впоследствии в полученном разрешении на выбросы не учло выбрасываемые в воздух вредные вещества от 29 канализационных насосных станций, расположенных в границах, как самого города, так и острова Зеленый, поселка Металлургов, микрорайона Южный, поселка Краснооктябрьский.

Отметим, что решение суда еще не вступило в силу и устранение выявленных нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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