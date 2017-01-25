На Северном обходе насмерть сбили мужчину

ДТП произошло около 22:20. 30-летний водитель автомобиля «Рено Кенго» сбил 53-летнего калининградца, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы.

Около 18:00 на проспекте Мира в Калининграде автомобиль под управлением неустановленного водителя, который осуществлял буксировку другого транспортного средства, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на 80-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пешеход получил телесные повреждения.