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13:27 (мск), источник: Новый Калининград

На Северном обходе насмерть сбили мужчину

На 13-м километре Северного обхода Калининграда во вторник вечером произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в среду.

ДТП произошло около 22:20. 30-летний водитель автомобиля «Рено Кенго» сбил 53-летнего калининградца, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы.

Около 18:00 на проспекте Мира в Калининграде автомобиль под управлением неустановленного водителя, который осуществлял буксировку другого транспортного средства, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на 80-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пешеход получил телесные повреждения.

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