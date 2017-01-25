Лодка с двумя мужчинами перевернулась на Ангаре в Иркутске
Аэролодка с двумя мужчинами перевернулась 25 января 2017 года в Иркутске на реке Ангаре ниже по течению в районе посёлка Боково.
Аэролодка с двумя мужчинами перевернулась 25 января 2017 года в Иркутске на реке Ангаре ниже по течению в районе посёлка Боково.
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Один из мужчин рассказал, что они пытались провести на реке испытания аэролодки, но судно опрокинулось,
«В отношении пострадавших будет составлен протокол о нарушении правил плавания, поскольку навигация на реке Ангаре в зимнее время запрещена, — сообщил Дмитрий Мудров, старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского районного инспекторского участка. — Нарушители будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Однако не штрафы должны пугать людей, а угроза жизни, поскольку это самое ценное, что есть у человека».