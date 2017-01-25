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12:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

Лодка с двумя мужчинами перевернулась на Ангаре в Иркутске

Аэролодка с двумя мужчинами перевернулась 25 января 2017 года в Иркутске на реке Ангаре ниже по течению в районе посёлка Боково.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, выбравшись из ледяной воды на остров, иркутяне начали звать на помощь, крики услышали местные садоводы. Спасатели пожарно-спасательной службы Иркутской области добрались до пострадавших, получивших незначительные травмы, и доставили их на берег.

Один из мужчин рассказал, что они пытались провести на реке испытания аэролодки, но судно опрокинулось, из-за чего мужчины оказались в воде без спасательных жилетов. Выяснилось, что у пострадавших нет прав на управление плавсредством, которое не зарегистрировано в государственной инспекции по маломерным судам.

«В отношении пострадавших будет составлен протокол о нарушении правил плавания, поскольку навигация на реке Ангаре в зимнее время запрещена, — сообщил Дмитрий Мудров, старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского районного инспекторского участка. — Нарушители будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Однако не штрафы должны пугать людей, а угроза жизни, поскольку это самое ценное, что есть у человека».

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