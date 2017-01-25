ДТП на Феодосийской трассе стало причиной многокилометрового затора
ДТП на Феодосийской трассе, происшедшее сегодня утром, спровоцировало многокилометровые заторы, пробки. Машины даже перенаправляли в объезд, через села.
ДТП на Феодосийской трассе, происшедшее сегодня утром, спровоцировало многокилометровые заторы, пробки. Машины даже перенаправляли в объезд, через села.
Тем более, авария произошла на достаточно узком участке дороги, в районе села Еленовки. Участники ДТП: многотонная фура, микроавтобус и ВАЗ на
Подробности дорожного происшествия не сообщаются. Предварительная причина ДТП на Феодосийской трассе: занос грузовика на скользкой дороге.