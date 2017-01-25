ДТП на Феодосийской трассе стало причиной многокилометрового затора

Тем более, авария произошла на достаточно узком участке дороги, в районе села Еленовки. Участники ДТП: многотонная фура, микроавтобус и ВАЗ на какое-то время перекрыли всю проезжую часть. Известно, что понадобилась помощь медиков «Скорой помощи» и МЧС.

Подробности дорожного происшествия не сообщаются. Предварительная причина ДТП на Феодосийской трассе: занос грузовика на скользкой дороге.