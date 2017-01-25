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12:48 (мск), источник: Крым Press

ДТП на Феодосийской трассе стало причиной многокилометрового затора

ДТП на Феодосийской трассе, происшедшее сегодня утром, спровоцировало многокилометровые заторы, пробки. Машины даже перенаправляли в объезд, через села.

Тем более, авария произошла на достаточно узком участке дороги, в районе села Еленовки. Участники ДТП: многотонная фура, микроавтобус и ВАЗ на какое-то время перекрыли всю проезжую часть. Известно, что понадобилась помощь медиков «Скорой помощи» и МЧС.

Подробности дорожного происшествия не сообщаются. Предварительная причина ДТП на Феодосийской трассе: занос грузовика на скользкой дороге.

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