Полиция озвучила подробности ДТП с 2 маршрутками в Воронеже

Полиция озвучила подробности ДТП с маршрутками «ПАЗ» и Ford Transit в Левобережном районе Воронежа в среду, 25 января. В аварии пострадали две пассажирки — 69-летняя и 54-летняя женщины, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в отделе пропаганды городской ГИБДД. По предварительным данным, инцидент спровоцировал водитель «ПАЗа».

Маршрутный «ПАЗ» № 120 В двигался по Ленинскому проспекту со стороны улицы Брусилова в направлении Героев стратосферы. Автобусом управлял 34-летний мужчина. У дома № 45 (остановка «Нижняя») «ПАЗ» столкнулся с ехавшим впереди Ford Transit, уточнили в городской ГИБДД. За рулем маршрутки Ford № 1кв был 36-летний мужчина. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Водители не пострадали. Спасатели получили сообщение об аварии около 7:16.

Травмы получили две пассажирки автобуса. «Скорая» доставила женщин в больницу. Врачи оказали женщинам медпомощь и разрешили отправиться домой.