В Темрюкском районе ранили девочку и убили ее бабушку

Утром 24 января в больницу доставили 14-летнюю жительницу поселка Красный Октябрь. У девочки были ножевые ранения на груди и животе. В квартире, где жила девочка, нашли тело ее 68-летней бабушки с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. Возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.