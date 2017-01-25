В Темрюкском районе ранили девочку и убили ее бабушку
В Темрюкском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти пенсионерки и причинения ранений девочке.
В Темрюкском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти пенсионерки и причинения ранений девочке.
Утром 24 января в больницу доставили 14-летнюю жительницу поселка Красный Октябрь. У девочки были ножевые ранения на груди и животе. В квартире, где жила девочка, нашли тело ее 68-летней бабушки с множественными
Назначено проведение