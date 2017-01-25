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13:07 (мск), источник: Ежедневник.by

Судебный исполнитель брал топливом и колбасой

УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного исполнителя отдела принудительного исполнения управления принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

Как сообщила пресс-служба СК, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки сотрудников УБЭП УВД Гомельского облисполкома.

По версии следствия, в период с декабря 2013 года по февраль 2016 года обвиняемый неоднократно получал взятки от работников нескольких сельскохозяйственных предприятий области за приостановление действий вынесенных им предписаний в части ареста имущества и денежных средств, предназначенных к выплате в счет погашения образовавшейся задолженности.

За совершение действий в интересах должников судебному исполнителю систематически передавались топливные карты предприятий для приобретения дизельного топлива. Следователи во взаимодействии с оперативными работниками собрали доказательства по 26 фактам незаконного получения топлива общим объемом более 2,3 тыс. литров. Кроме того, установлено четыре факта передачи должностному лицу в качестве взяток колбасной продукции, произведенной предприятием-должником.

Следствие квалифицировало действие обвиняемого по ч.1, ч.2 ст. 430 (принятие должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и выполнение в интересах дающего взятку действий, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий) Уголовного кодекса Беларуси. На протяжении всего срока следствия обвиняемый находился под стражей.

В целях обеспечения исполнения приговора в части конфискации имущества в ходе предварительного расследования наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 17 тыс. рублей.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.

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