80-летняя москвичка в библиотеке украла мобильник у подростка

Полиция задержала 80-летнюю жительницу столицы по подозрению в краже мобильного телефона у подростка. Об этом в среду, 25 января, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.

В полицию обратилась мать 16-летнего потерпевшего. Она рассказала, что ее сын посещал библиотеку, расположенную на Большой Черкизовской улице. Он оставил телефон на проходной, а на обратном пути обнаружил пропажу.

«В ходе патрулирования территории полицейские по ориентировкам задержали подозреваемую. Ею оказалась 80-летняя местная жительница. Как выяснилось, пенсионерка зашла в учреждение и, воспользовавшись невнимательностью охранника, похитила чужое имущество, после чего скрылась», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.