Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Любители кофе живут дольше остальных
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Стрельба на МКАД: жена экс-партнера Чубайса получила две пули
Известного актера застрелили во время съемок
Нападающий «Монреаля» Радулов оформил дубль: обзор дня в НХЛ
Гараничев? Волков? Слепцова? Кого из звёзд прокатят мимо ЧМ
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
9Крещенские купания
16Femen объявили о распаде движения
13:52 (мск), источник: Мослента

80-летняя москвичка в библиотеке украла мобильник у подростка

Пенсионерка воспользовалась невнимательностью охранника.

Источник: РИА "Новости"

Полиция задержала 80-летнюю жительницу столицы по подозрению в краже мобильного телефона у подростка. Об этом в среду, 25 января, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.

В полицию обратилась мать 16-летнего потерпевшего. Она рассказала, что ее сын посещал библиотеку, расположенную на Большой Черкизовской улице. Он оставил телефон на проходной, а на обратном пути обнаружил пропажу.

«В ходе патрулирования территории полицейские по ориентировкам задержали подозреваемую. Ею оказалась 80-летняя местная жительница. Как выяснилось, пенсионерка зашла в учреждение и, воспользовавшись невнимательностью охранника, похитила чужое имущество, после чего скрылась», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Москве появился новый вид мошенничества
Суд ЕС подтвердил заморозку активов «Алмаз-Антей»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев
Греф прокомментировал иск американской компании против Сбербанка
Песков прокомментировал прослушку ФБР российского посла
Число погибших в итальянском отеле выросло до 24 человек
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Молодым семьям Петербурга дадут деньги на жилье
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь