Спасатели эвакуировали 26 человек из задымленной 9-этажки в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Днем 25 января в доме по улице Палласа, 3 произошло возгорание в квартире на 7 этаже. На вызов прибыли 32 спасателя и девять машин.

«В считанные минуты после прибытия огнеборцы эвакуировали людей с верхних этажей дома, куда с седьмого этажа поднимался дым. Десять минут потребовалось на ликвидацию горения в квартире и дымоудаление», — рассказали спасатели.