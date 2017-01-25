Спасатели эвакуировали 26 человек из задымленной 9-этажки в Новосибирске
В Новосибирске произошел крупный пожар в 9-этажном доме на улице Палласа, сообщает
В Новосибирске произошел крупный пожар в 9-этажном доме на улице Палласа, сообщает
Спасатели эвакуировали 26 человек из задымленной 9-этажки в Новосибирске, сообщает
Днем 25 января в доме по улице Палласа, 3 произошло возгорание в квартире на 7 этаже. На вызов прибыли 32 спасателя и девять машин.
«В считанные минуты после прибытия огнеборцы эвакуировали людей с верхних этажей дома, куда с седьмого этажа поднимался дым. Десять минут потребовалось на ликвидацию горения в квартире и дымоудаление», — рассказали спасатели.
Всего было эвакуировано 26 человек, в том числе пятеро детей. В результате пожара никто не пострадал.