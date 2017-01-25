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13:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Спасатели эвакуировали 26 человек из задымленной 9-этажки в Новосибирске

В Новосибирске произошел крупный пожар в 9-этажном доме на улице Палласа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Спасатели эвакуировали 26 человек из задымленной 9-этажки в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Днем 25 января в доме по улице Палласа, 3 произошло возгорание в квартире на 7 этаже. На вызов прибыли 32 спасателя и девять машин.

«В считанные минуты после прибытия огнеборцы эвакуировали людей с верхних этажей дома, куда с седьмого этажа поднимался дым. Десять минут потребовалось на ликвидацию горения в квартире и дымоудаление», — рассказали спасатели.

Всего было эвакуировано 26 человек, в том числе пятеро детей. В результате пожара никто не пострадал.

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