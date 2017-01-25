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13:10 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе иномарка сбила школьника во дворе дома

Накануне в Уфе 16-летний школьник попал под колеса авто, сообщает Ляйсан Исламгалиева, ОГИБДД УМВД РФ по Уфе.

По предварительным данным, около 11:00, Renault Duster ехал во дворе жилого дома № 8 по улице Запотоцкого и сбил школьника. В результате пострадавший вынужден был обратится за медицинской помощью.

За сутки в Уфе произошло 149 ДТП, в 5-ти автоавариях пострадали 15 человек и 1 погиб.

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