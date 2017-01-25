Жители Волгограда отдали мошенникам около 1 миллиона рублей

Так, 86-летней жительнице Ворошиловского района с марта прошлого года стали поступать звонки от незнакомого мужчины, который просил ее перевести на счет различные суммы денег с последующим начислением на них больших процентов. Пенсионерка поверила мошеннику и справно переводила денежные средства через платежный терминал. Однако, когда сумма составила более 840 тысяч рублей, а обещанных процентов она так и не получила, пожилая женщина обратилась в полицию.

Жители Красноармейского и Иловлинского районов, связавшись через интернет-сайт бесплатных объявлений с продавцами различных товаров, перечислили им предоплату: первый — 49 тысяч рублей за объектив к фотоаппарату, второй — 20 тысяч рублей за видеокарту. Однако также как пенсионерка из Волгограда остались ни с чем.

Жители Кировского и Михайловского районов также попались на уловки мошенников. Представившись банковскими работниками, злоумышленники сообщили о блокировке их карт. После чего, якобы для восстановления карты, попросили продиктовать все их данные и цифровые обозначения. В результате, злоумышленникам удалось снять со счетов 13 и 17 тысяч рублей.

В настоящие время правоохранительные органы устанавливают личности мошенников.