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13:21 (мск), источник: УНИАН

В Киеве на Днепре с отколовшейся льдины спасатели сняли 30 рыбаков

Сообщение о том, что на реке Днепр в районе острова Большой на отколовшейся от берега льдине находится около 30 рыбаков, поступило в среду около 9 утра.

Источник: УНИАН

Столичные спасатели спасли 30 человек, которые находились на оторвавшейся льдине на ориентировочной расстоянии 40−50 метров от берега. Спасательная операция завершилась в 10:22, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На месте происшествия работало 2 отделения водолазно-спасательной службы и 2 отделения пожарно-спасательных подразделений.

Погибших и пострадавших нет, от медицинской помощи рыбаки отказались.

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