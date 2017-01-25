В Киеве на Днепре с отколовшейся льдины спасатели сняли 30 рыбаков

Столичные спасатели спасли 30 человек, которые находились на оторвавшейся льдине на ориентировочной расстоянии 40−50 метров от берега. Спасательная операция завершилась в 10:22, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На месте происшествия работало 2 отделения водолазно-спасательной службы и 2 отделения пожарно-спасательных подразделений.

Погибших и пострадавших нет, от медицинской помощи рыбаки отказались.