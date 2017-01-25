В Киеве на Днепре с отколовшейся льдины спасатели сняли 30 рыбаков
Сообщение о том, что на реке Днепр в районе острова Большой на отколовшейся от берега льдине находится около 30 рыбаков, поступило в среду около 9 утра.
Сообщение о том, что на реке Днепр в районе острова Большой на отколовшейся от берега льдине находится около 30 рыбаков, поступило в среду около 9 утра.
Столичные спасатели спасли 30 человек, которые находились на оторвавшейся льдине на ориентировочной расстоянии 40−50 метров от берега. Спасательная операция завершилась в 10:22, сообщили в
На месте происшествия работало 2 отделения
Погибших и пострадавших нет, от медицинской помощи рыбаки отказались.