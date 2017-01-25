Toyota Ipsum и Peugeot 408 сгорели на улице Байкальской в Иркутске

Возгорание автомобилей Toyota Ipsum и Peugeot 408 произошло на улице Байкальской в Иркутске сегодня, 25 января. В результате пожара никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причина случившегося, виновные лица и нанесенный ущерб. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

На момент прибытия пожарных иномарки находились в огне. В результате произошедшего уничтожены сгораемые части автомобилей, повреждены внутренняя обшивка и правая сторона на площади 4 кв. метра.

— В тушении были задействованы девять человек личного состава и две единицы техники, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, автомобиль Toyota Carina с наклейками службы заказа такси «Максим» сгорел на улице Чернышевского в Иркутске вечером 22 января. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, причиной случившегося стало короткое замыкание.