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14:02 (мск), источник: VN.RU

Разбойник с ножом ограбил банк на 365 тыс. рублей

Налетчика, похитившего 365 тыс. рублей из отделения банка в Калининском районе Новосибирска, задержали полицейские. При обыске его квартиры оперативники нашли пустую сумку, в которой он вынес деньги. Саму наличность мужчина успел потратить.

Ограбление банка, совершенное еще в ноябре прошлого года, раскрыли полицейские в Новосибирске.

Мужчина в маске ворвался в офис банка на ул. Тюленина и, угрожая ножом, взял в заложницы одну из сотрудниц. Опасаясь за жизнь женщины, ее коллеги выполнили требования преступника и передали ему крупную сумму денег. Позже выяснилось, что налетчик украл 365 тыс. рублей.

По видеозаписям с нескольких камер видеонаблюдения полицейские отследили маршрут грабителя до микрорайона «Родники». После этого полицейские начали поквартирный обход на территории микрорайона. Поняв, что от правосудия ему не уйти, мужчина сам пришел в полицию и написал явку с повинной.

— В квартире подозреваемого, которым оказался 25-летний житель «Родников», была изъята сумка, использовавшаяся для переноски похищенных денег. С его слов, на преступление его толкнули материальные трудности — мужчина нигде не работал. Деньги он успел потратить на собственные нужды, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Следователи устанавливают, как именно подозреваемый распорядился деньгами.

Еще одно резонансное ограбление банка в Коченевском районе раскрыли полицейские, дело передано в суд в сентябре прошлого года. Грабители взорвали банкомат, однако от сильного взрыва пострадали сами. Одного из налетчиков, получившего наиболее сильные травмы, недалеко от места преступления обнаружили с огнестрельным ранением. Позже выяснилось, что мужчина покончил с собой.

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