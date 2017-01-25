В Уфе ищут хозяина внедорожника, который выломал забор в садовом товариществе

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Хозяева земельных участков сейчас занимаются поиском злоумышленника, чтобы получить разъяснения и восстановить ворота.

«Ребята из соседних садов очень сильно хотят, по всей видимости, пользоваться нашей дорогой, т.е. ездить через наши сады. Они пытались не раз добиться этого через разные инстанции, но у них ничего не вышло. В итоге, видимо, у них никаких аргументов не осталось, кроме как вырвать наши ворота. Т.к. пешком ходить по нашей дороге километр им не хочется», — рассказал «Вести-Башкортостан» председатель коллективного сада № 38 Сергей Одинцов.