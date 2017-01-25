Севастопольский чиновник отсидит 4 года и 8 месяцев за посредничество во взятке

Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда.

Как уточнили в пресс-службе, заместитель начальника Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства вымогал взятку у подрядчика, выполняющего капитальный ремонт Фиолентовского шоссе на участке от ул. Вакуленчука до пр. Столетовский, за подписание акта приема-передачи выполненных работ.

Взятка в размере 200 тысяч рублей была передана через посредника — сотрудника коммунального учреждения. При передаче денег посредник был задержан сотрудниками ФСБ.

Нахимовский районный суд приговорил обвиняемого к 4,8 годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 2 млн рублей. Осужденный и его адвокат подали апелляционную жалобу на данный вердикт, однако Коллегия по уголовным делам Севастопольского городского суда не нашла оснований для смягчения наказания.

Таким образом, приговор вступил в законную силу.