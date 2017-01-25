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13:46 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Пассажирка пострадала при столкновении двух маршруток в Волгограде

Две маршрутки столкнулись в Тракторозаводском районе, есть пострадавшие. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В 17:40 36-летний водитель маршрутки ехал по улице Ополченской в сторону Тарифной. Напротив дома № 46 он слишком близко подъехал к другой маршрутке, которая ехал в попутном направлении. За рулем находился 53-летний волгоградец. Автомобили столкнулись.

В результате аварии одна из пассажирок — 38-летняя женщина — с травмами была доставлена в больницу.

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