Пассажирка пострадала при столкновении двух маршруток в Волгограде

В 17:40 36-летний водитель маршрутки ехал по улице Ополченской в сторону Тарифной. Напротив дома № 46 он слишком близко подъехал к другой маршрутке, которая ехал в попутном направлении. За рулем находился 53-летний волгоградец. Автомобили столкнулись.

В результате аварии одна из пассажирок — 38-летняя женщина — с травмами была доставлена в больницу.