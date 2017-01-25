Число жертв схода лавины на отель в Италии выросло до 24 человек
Спасатели обнаружили тела еще трех человек на месте схода лавины на отель в итальянской области Абруццо, общее число жертв достигло 24 человек, сообщает ANSA.
Спасатели обнаружили тела еще трех человек на месте схода лавины на отель в итальянской области Абруццо, общее число жертв достигло 24 человек, сообщает ANSA.
Поисковая операция на месте схода лавины продолжается, пропавшими без вести остаются пять человек.
Ранее поступала информация о 21 погибшем.
Лавина сошла на отель Rigopiano в городе Фариндола 18 января. Происшествие было вызвано подземными толчками магнитудой от 5,3 до 5,5, которые произошли в регионе ранее. Общая масса снега, ударившая по отелю, составила 120 тыс. тонн.