Число жертв схода лавины на отель в Италии выросло до 24 человек

Поисковая операция на месте схода лавины продолжается, пропавшими без вести остаются пять человек.

Ранее поступала информация о 21 погибшем.



Лавина сошла на отель Rigopiano в городе Фариндола 18 января. Происшествие было вызвано подземными толчками магнитудой от 5,3 до 5,5, которые произошли в регионе ранее. Общая масса снега, ударившая по отелю, составила 120 тыс. тонн.