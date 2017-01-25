Пассажиров маршрутки № 105 в Симферополе возил пьяный водитель

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.

Как уточнили в ведомстве, водитель, выполнявший внутригородской маршрут № 105 от ул. Маршала Жукова до микрорайона Свобода, был остановлен для проверки документов. В ходе проверки выяснилось, что мужчина управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствовал резкий запах алкоголя из полости рта, покраснение белков глаз.

Сотрудники Госавтоинспекции предложили мужчине пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения, но он категорически отказался. В результате на водителя составили административный материал, — сообщили в ГАИ.

В итоге водителя маршрутки лишили водительских прав на полтора года и обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

«По данному факту в отношении должностных и юридических лиц транспортного предприятия будет проведена проверка. Вопросы также будут заданы медработнику, который перед каждым выездом обследует состояние здоровья водителей», — добавили в ведомстве.